Баррозу низиває Україну ”першою ластівкою”

Париж. 9 вересня. УНІАН. Президент Європейської комісії Жозе БАРРОЗУ називає рішення саміту Україна-ЄС такими, що свідчать про посилення співпраці з європейськими сусідами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції в Парижі за підсумками XII саміту Україна-ЄС.

”Цей саміт вже віддзеркалює те, що було прийнято на засіданні Європейської Ради (саміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН)», - сказав він. Президент Єврокомісії нагадав, що на засіданні Ради, де обговорювалася ситуація в Грузії та розвиток відносин з Росією, було, зокрема, схвалено рішення про посилення співпраці з європейськими сусідами ЄС.

Крім того, Ж.БАРРОЗУ зазначив, що в ході саміту з Україною були обговорені питання посилення співпраці в області енергетики, що також випливає з рішень саміту ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час саміту Україна-ЄС у Парижі було досягнуто рішення про те, що Європейський Союз підпише з Україною угоду про асоціацію, визнає Україну європейською країною, яка розділяє з ЄС спільні європейські цінності та розпочне діалог по безвізовому режиму.