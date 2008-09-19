У Парижі розпочнеться дводенний Європейський самміт рівності

Перший такий самміт був організований в 2007 році. Для участі в самміті зберуться понад 400 делегатів (міністри, представники бізнесу, медіа та неурядових громадських організацій). В роботі самміту, зокрема, візьме участь комісар ЄС з питань зайнятості, соціальних справ та рівності шансів Владімір ШПІДЛА.

Прес-конференція відбудеться 29-го вересня о 10-40.