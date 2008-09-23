ЄК хоче обмежити вартість СМС в роумінгу

Брюссель. 23 вересня. УНІАН. Єврокомісія запропонує обмежити вартість СМС в роумінгу 11-ма центами.

Про це заявила в інтерв’ю німецькому тижневику Der Spiegel від 22 вересня комісар ЄС з питань інформаційного суспільства та медіа Вівіанн РЕДІНГ.

На сьогодні вартість СМС з-за кордону в ЄС в середньому коштує 29 центів, або майже в 10 разів дорожче, ніж надіслати СМС-повідомлення всередині мережі.

“Вартість (для операторів – УНІАН) не виправдовує ці завищені ціни”, - зазначила В.РЕДІНГ.

Крім того, В.РЕДІНГ заявила про намір примусити телефонні компанії рахувати дзвінки, здійснені в роумінгу, по секундно, без округлення до хвилин в більший бік. За словами комісара, такі дії операторів приводять в середньому к підвищенню вартості дзвінків в роумінгу для споживачів на 20%.

Пропозиції Єврокомісії мають бути схвалені сьогодні на засіданні Єврокомісії, після чого вони будуть представлені для схвалення Раді ЄС та Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, з серпня 2007 року в ЄС діє обмеження на вартість телефонних дзвінків в роумінгу. Станом на сьогодні, максимальна вартість телефонного дзвінка, здійсненого в роумінгу в межах ЄС не повинна перевищувати 46 центів (без ПДВ), отриманого дзвінка – 22 центи.