ЄП закликає стабілізувати фінансові ринки

Брюссель. 23 вересня. УНІАН. Європарламент закликає змінити законодавство для посилення фінансової стабільності.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схвалених сьогодні доповідях Поула Нірупа РАСМУССЕНА (група соціалістичних партій, Данія) та Клауса-Хайне ЛЄНЕ (група народних партій, Німеччина).

“За” доповідь П.Н.РАСМУССЕНА про діяльність хедж-фондів та ЗАТ проголосували 562 депутати, проти – 86, утрималися – 25.

Депутати, зокрема, висловились за те, щоб вимоги до капіталізації інвестиційних фірм були основані скоріше на рівні ризику, ніж в залежності від типу організації. При цьому, регулювання має містити мінімальні вимоги щодо сек’юритизованих позик.

Для забезпечення прозорості функціонування фінансових ринків, депутати пропонують створити Європейський режим приватного розміщення капіталів, якій дасть можливість здійснювати транскордонне розповсюдження інвестиційних продуктів.

Комітет також висловився за те, що працівники ЗАТ повинні мати право на інформацію щодо інвесторів та хедж-фондів, які володіють акціями підприємства.

Крім того, депутати у проекті доповіді наголосили на необхідності протидіяти виникненню конфліктів інтересів всередині фінансових інституцій. Так, на переконання депутатів, кредитні рейтингові агентства мають відділити їх рейтинговий бізнес від будь-якого іншого фінансового чи консалтингового бізнесу.

Доповідь К.-Х.ЛЄНЕ була схвалена більшістю голосів (голосування проводилося шляхом підняття рук).

У документі депутати, зокрема, закликають до запровадження контрактних термінів для альтернативних інвестицій для сприяння прозорості в управлінні ризиками, а також до посилення прозорості в системі винагород управлінцям фінансових інституцій.

Обидві доповіді ухвалено відповідно до статті 39 Регламенту Європарламенту, згідно з якою парламент може використовувати своє право формально просити Комісію розробити певні законодавчі документи.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня обидва проекти доповідей були схвалені Комітетом з економічних та монетарних справ Європарламенту.