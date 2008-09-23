Рада Європи оцінить український закон про правову допомогу

Київ. 23 вересня. УНІАН. Протягом жовтня-грудня поточного року Рада Європи здійснить експертизу проекту закону України «Про безоплатну правову допомогу» та надасть рекомендації щодо його вдосконалення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідної домовленості було досягнуто сьогодні у ході зустрічі заступника міністра юстиції Інни ЄМЕЛЬЯНОВОЇ з експертами Ради Європи, що відбулася з метою обговорення питань співпраці в рамках Спільної програми Європейської комісії та Ради Європи «Прозорість та ефективність судової системи України».

Програма, що призначена для задоволення потреб України, пов‘язаних зі здійсненням реформи судоустрою, передбачає, зокрема, експертну допомогу щодо проекту закону про безоплатну правовому допомогу.

Як повідомила заступник міністра юстиції, розробка законопроекту, яку здійснює Міністерство юстиції України, перебуває на завершальному етапі. У грудні поточного року проект буде винесено на розгляд Кабінету міністрів з подальшим внесенням до Верховної Ради України.

Законопроект «Про безоплатну правову допомогу» розроблено на виконання положень статті 59 Конституції України, частиною першою якої закріплено право кожного на правову допомогу. Основний закон визначає, що у випадках, передбачених законом, ця допомога повинна надаватися безоплатно. Розробка законопроекту також передбачена виконанням обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи.

З прийняттям означеного закону в Україні передбачається створити механізм реалізації конституційного права громадян на правову допомогу за рахунок коштів держави.