Євроюст та OLAF боротимуться з фінансовими злочинами

Брюссель. 24 вересня. УНІАН. Євроюст та Європейське бюро боротьби з шахрайством (OLAF) посилять співпрацю проти фінансових злочинів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, сьогодні ці дві організації підписали угоду, в якій визначили, яким чином відбуватиметься співпраця двох інституцій у боротьбі з шахрайствами, корупцією та іншими злочинами із фінансами.

Довідка УНІАН. Євроюст було створено у 2002 році для покращення координації та співпраці національних судових органів в країнах-членах ЄС у боротьбі проти транснаціональної організованої злочинності та тероризму.

Європейське бюро боротьби із шахрайством було створено в 1999 році, як орган Єврокомісії для проведення адміністративних анти-шахрайських розслідувань.