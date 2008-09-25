ЄС спростить візовий режим для Грузії

Брюссель. 25 вересня. УНІАН. Єврокомісія пропонує розпочати переговори з Грузією про спрощення візового режиму та реадмісію.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні.

Єврокомісія, зокрема, підготувала проект мандату на проведення таких переговорів, якій має бути затверджений Радою ЄС.

“Спрощення процедури видачі віз має велике значення для всіх громадян, оскільки воно є синонімом можливостей здійснювати подорожі чи навчатися в ЄС, здійснювати торгівельний обмін, за меншу вартість і за менш складних умов”, - заявив з цього приводу віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції, свободи та безпеки, Жак БАРРО.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Європейська Рада (самміт голів держав та урядів кран-членів ЄС – УНІАН) га своєму надзвичайному засіданні у Брюсселі рекомендувала розпочати переговори з Грузією про спрощення візового режиму та реадмісію.