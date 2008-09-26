В ЄС починають збирати використані батареї та акумулятори

Брюссель. 26 вересня. УНІАН. Від сьогодні в ЄС діє нове законодавство про збирання та переробку батарей і акумуляторів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відтепер виробники також нестимуть відповідальність за батарейки та акумулятори, викинуті у сміття.

Директива щодо збирання та переробки батарей і акумуляторів була схвалена у 2006 році, а до сьогоднішнього дня всі країни-члени мали ввести її положення в національні законодавства.

Як повідомили УНІАН в Єврокомісії, станом на сьогодні 7 країн-членів ЄС повідомили про повну імплементацію Директиви.

Відповідно до Директиви, з 26 вересня 2009 року всі батареї та акумулятори, що збираються, мають перероблятися. При цьому, до 2012 року ЄС вимагає довести рівень збору батарей та акумуляторів до 25% від всіх викинутих, а до 2016 року – до 45%.