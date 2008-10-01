Французи хочуть надзвичайної сесії ПАРЄ

Страсбург. 1 жовтня. УНІАН. Французька делегація в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ініціює скликання екстраординарної сесії для обговорення російсько-грузинського конфлікту.

Як повідомили УНІАН в делегації, голова делегації Франції Жан-Клод МІНЬОН звернувся до Президента ПАРЄ Луї Маріа де ПУЧА з пропозицією поставити питання про скликання надзвичайної сесії ПАРЄ на засіданні Спільного комітету ПАРЄ та Комітету Міністрів Ради Європи 2 жовтня цього року.

Згідно із повідомленням, це необхідно для якомога ефективнішої реакції Ради Європи на російсько-грузинський конфлікт, а також для уточнення ролі Комітету міністрів при моніторингу виконання зобов’язань, взятих на себе країнами-членами Ради Європи.

Голова французької делегації також запропонував запросити на надзвичайну сесію ПАРЄ Генерального секретаря ООН, Президента Європарламенту та Президента Парламентської Асамблеї ОБСЄ.

Представник делегації Грузії в ПАРЄ Георгій КАНДЕЛАКІ заявив кореспонденту УНІАН, що Грузія повністю підтримує скликання такої надзвичайної сесії.

“Ми повністю підтримуємо. Чим більше буде дискусій та уваги з цього питання, тим краще, тому що нова політика має сформуватися по відношенню до Грузії”, - сказав він.

У свою чергу представник російської делегації Леонід СЛУЦЬКИЙ в розмові з кореспондентом УНІАН зазначив, що Ж.-К.МІНЬОН – це ще не вся делегація.

“Я - Президент групи Росія-Франція в Державній Думі... Я думаю, що ми з ними попрацюємо, і думаю, що нам вдасться прийти до конструктивного спільного знаменника. Вони вважають, що умови не виконуються, а я вважаю, що виконується”, - сказав російський депутат.

“Треба не критикувати одне одного не вимагати чогось надзвичайного, що мені здається якимось пі-арівськими ходами, а працювати, і впевнений, що у нас все вийде”, - додав він.

Член української делегації від БЮТ Олена БОНДАРЕНКО заявила кореспонденту УНІАН, що абсолютно підтримує ідею скликання надзвичайної сесії ПАРЄ, але після проведення міжнародного розслідування того, що сталося як під час так і напередодні конфлікту.

“Я абсолютно підтримую ідею проведення надзвичайної сесії, присвяченої винятково цьому питанню, після того, як буде проведено міжнародне розслідування”, - сказала депутат.

“Ми бачимо, в якій спосіб триває це обговорення. Ми більше говоримо, ніж приймаємо рішення. Завтра, я сподіваюся, будуть прийняті серйозні рішення, в першу чергу, в плані оцінки дій Російської Федерації щодо суверенної і незалежної держави Грузія”, - додала О.БОНДАРЕНКО.

У свою чергу колишній Президент ПАРЄ, депутат парламенту Нідерландів Рене ван дер ЛІНДЕН також висловив думку, що поки зарано скликати надзвичайну сесію ПАРЄ.

“Ні на цей момент, але не можна цього виключати”, - сказав він кореспонденту УНІАН.

“Я сподіваюсь, що самміт між ЄС та Росією 14 листопада дасть новий поштовх до співпраці, і, звичайно Рада Європи теж може сприяти покращенню ситуації між Росією та країнами-сусідами”, - додав він.

При цьому екс-Президент ПАРЄ зазначив, що, в першу чергу, потрібно примирення, а не конфронтація.

“Ми ризикуємо створити нові розподільчі лінії в Європі, а тому йдеться про відповідальність обох сторін”, - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня у Страсбурзі розпочалася остання в цьому році сесія ПАРЄ, головним питанням порядку денного якої є російсько-грузинський конфлікт.