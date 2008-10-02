Білорусь і Польща полегшать візовий режим

Київ. 2 жовтня. УНІАН. Білорусь і Польща мають намір підписати угоду про малий прикордонний рух.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС Білорусі, про це сьогодні на брифінгу в Мінську повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ Білорусі Андрій ПОПОВ.

«Сторони поступально просуваються до ухвалення конкретних документів, перш за все, у сфері пересування прикордонного населення. Сторони зараз рухаються просто постатейно за проектом відповідних угод», - сказав А.ПОПОВ.

За його словами, після завершення цієї роботи проекти документів мають пройти відповідну внутрідержавну процедуру в Білорусі. «Наскільки я розумію, це ж належить зробити і нашим польським колегам, але у них є ще один етап, пов`язаний з проведенням експертизи цих документів в Європейській комісії.

Тому, як тільки цей шлях ми з обох боків пройдемо, я думаю, ми дійдемо конкретного результату в рамках полегшення, якщо можна так сказати, міжлюдських контактів між двома нашими країнами», - сказав прес-секретар МЗС Білорусі.