Військова делегація ЗСУ поїхала до Словаччини

Київ. 6 жовтня. УНІАН. Українська військова делегація у рамках візиту до Словаччини, що розпочався сьогодні, обміняється досвідом реформування і розвитку сухопутних військ.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони України, сьогодні розпочався триденний візит до Словацької Республіки делегації Збройних сил України на чолі з командувачем Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковником Іваном СВИДОЮ.

У рамках візиту у Братиславі заплановано зустріч І.СВИДИ з командувачем Наземних сил Збройних сил Словаччини генерал-майором Міланом МАКСИМОМ та переговори у складі делегацій двох країн.

У ході переговорів сторони планують обмінятися досвідом в питаннях реформування і розвитку сухопутних військ обох країн, удосконалення системи бойової підготовки для підвищення рівня взаємосумісності органів військового управління, а також визначити перспективні напрямки подальшого співробітництва і розвитку партнерства.