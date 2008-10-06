Пьоттерінг закликає лідерів України припинити сварки

Евіан (Франція). 6 жовтня. УНІАН. Президент Європейського парламенту Ганс-Герт ПОТТЕРІНГ закликає політичних лідерів України ”припинити працювати один проти одного».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам під час Міжнародної політичної конференції, коментуючи політичну кризу в Україні.

«Ми, європейці, можемо підтримати прагнення України до демократії та європейських цінностей, але коли відповідальні політики працюють одне проти одного, наші можливості, боюся, обмежені», - сказав президент Європарламенту.

У Міжнародній політичній конференції, яка проходить у французькому місті Евіан, бере участь голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Конференція організована Французьким Інститутом міжнародних відносин. На ній будуть присутні більше десятка глав держав і урядів, а також ціла низка впливових персон вищого рівня з усього світу.