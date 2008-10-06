ЄК хоче посилити схожість європейських регіонів

Брюссель. 6 жовтня. УНІАН. Європейська Комісія схвалила “зелену книгу” щодо розвитку схожості регіонів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань регіональної політики Данута ХУБНЕР.

“Я переконана, що територіальна схожість може допомогти нам покращити конкурентоспроможність наших територій, благополуччя наших громадян, де б вони не жили, та якість довколишнього середовища”, - заявила комісар ЄС.

Єврокомісія у своїй “зеленій книзі” пропонує імплементувати в законодавство три основних концепції підтримки територіальної схожості. Перша – щодо подолання проблем, викликаних нерівномірністю щільності населення.

В документі зазначається, що міські агломерації можуть давати як позитивний, так і негативний ефект, з одного боку підвищуючи іноваційність та продуктивність праці, а з іншого – негативно впливаючи на навколишнє природне середовище. Саме тому, потрібна більш чітка координація для забезпечення нормального функціонування, як міст, так і передмість.

Друга ключова концепція полягає у необхідності подолання відстаней в питаннях, що стосуються надання публічних послуг, створення ефективної транспортної моделі, надійних енергетичних мереж та надання широкополосного доступу до Інтернет. На сьогодні, 40% мешканців сільських регіонів живуть більше, ніж в 30 хвилинах їзди від лікарень, і 43% - більше, ніж в годині їзди від університетів.

Третя концепція спрямована на подолання адміністративних бар’єрів, в тому числі в питаннях боротьби з кліматичними змінами, повенями, скороченням біорізноманітності. В “зеленій книзі” Комісія зазначає, що певні зрушення в цьому плані вже є, зокрема, у створених європейських регіонах Балтійського моря та Дунаю, однак багато чого залишається зробити.

“Зелена книга” відкриває широкі публічні консультації в ЄС, які триватимуть до лютого 2009 року, після чого, весною 2009 року, Єврокомісія представить результати цього обговорення та пропозиції щодо законодавчих змін.