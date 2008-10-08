Ющенко: США та Європа розуміють важливість приєднання України до НАТО

Київ. 8 жовтня. УНІАН. США і Європа добре розуміють важливість приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО з подальшим набуттям повноправного членства в Альянсі, заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв`ю італійському телеканалу RAI-3.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, відповідаючи на запитання щодо підтримки з боку США євроатлантичного курсу України, В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що і Америка, і Європа добре розуміють важливість приєднання України до ПДЧ з подальшим набуттям повноправного членства в НАТО.

«Ми маємо успішну політику, дійсно стратегічного значення з США і Євросоюзом», – сказав він, наголосивши, що і кандидати у президенти США від Демократичної та від Республіканської партій «рівною мірою оцінюють важливість» надання Україні ПДЧ з подальшим входженням до Альянсу.

Говорячи про грузинсько-російський конфлікт, В.ЮЩЕНКО ще раз наголосив, що йдеться не про проблему відносин Росії та Грузії. «Це континентальна проблема, і нам треба серйозно ставитися до її врегулювання. Віддано, відверто і чесно. Переконаний, це те, чого сьогодні потребують і Росія, і Грузія. Це найкраща прикладна допомога у врегулюванні даного конфлікту», – сказав Президент.

Коментуючи українсько-російські відносини, В.ЮЩЕНКО нагадав, що 1 жовтня було продовжено на 10 років Договір про дружбу та співробітництво, який визначає взаємне визнання принципів териториальної цілісності, непорушності кордонів та національного суверенітету. На переконання глави держави, пролонгація дії цієї угоди «засвідчує, що сьогоднішня лінія кордонів, територіальна цілісність у наших відносинах є визначеним фактом, і він не потребує жодної дискусії».

Щодо двосторонніх відносин з Італією Президент відзначив їхній динамічний розвиток і висловив сподівання, що Італія підтримає Україну у питанні надання їй ПДЧ на грудневому засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО.

*** RАІ-3 – третій за рейтингом канал італійського телебачення і єдиний із шести національних телеканалів, який більшість ефіру наповнює політичними передачами, аналітичними програмами, документалістикою, актуальними інтерв`ю.

RAI-3 можуть дивитися глядачі усієї Італії. Окрім того, через супутник програми телеканалу ретранслюються до багатьох країн світу.