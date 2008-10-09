IMPALA роздала нові ”золоті” та ”платинові” диски

Брюссель. 9 жовтня. УНІАН. Асоціація музичних компаній Європи IMPALA оголосила чергових переможців серед музичних виконавців за кількістю продажів компакт-дисків.

Про це йдеться у повідомленні асоціації, текст якої передано УНІАН.

Згідно з повідомленням, загалом, премії отримали 59 артистів, з них три – платинові альбоми, 4 – брильянтові, 18 – золоті та 38 – срібні.

Платиновими дисками були визнані диск Adele “19”, диск Pink Martini “Sympathique” та диск Scooter – “Jumping All Over the World”.

Платинові диски вручаються артистам, продаж дисків яких перевищив 500 тис. екземплярів в Європі, брильянтові – 250 тис., золоті – 100 тис., срібні – 30 тис. екземплярів. Найбільша кількість винагород – 23 – заробили музиканти з Великобританії. Повний список переможців ви можете знайти тут.

IMPALA була створена в 2000 році для допомоги незалежним музичним компаніям представляти їхні інтереси та сприяти розвитку конкуренції на музичному ринку. IMPALA об’єднує 4 тис. музичних компаній Європи та світу.