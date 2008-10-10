Брюссель. 10 жовтня. УНІАН. Європарламент ширше використовуватиме європейські символи в своїй роботі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в схваленій 9 жовтня на засіданні Європарламенту доповіді Карлоса Карнеро ГОНСАЛЕСА (група соціалістичних партій, Іспанія).

“За” проголосували 503 депутати (при необхідній мінімальній кількості для зміни Регламенту парламенту в 393 голоси – УНІАН), проти – 96, утрималися 15.

Змінами до Регламенту передбачається, що прапор, на якому 12 золотих зірок розташовані по колу на синьому полі має висіти в усіх залах засідання парламенту і на всіх офіційних подіях.

Гімн, який базується на “Оді до радості” з 9-ї симфонії Бетховена, має виконуватися на всіх відкриттях сесії після виборів до Європарламенту та на початку формальних засідань.

Слоган “Об’єднані в різноманітності” має друкуватися на всіх офіційних документах парламенту.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з питань Конституційних справ Європарламенту підтримав проект доповіді на своєму засіданні 12 вересня.