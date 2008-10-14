Тимошенко поїде до Брюсселю

Київ. 14 жовтня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО завтра планує відвідати Брюссель і взяти участь у саміті Європейської народної партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила сьогодні на прес-конференції журналістам.

Вона уточнила, що на саміті планується обговорити питання координації дій країн для запобігання негативним наслідкам світової фінансової кризи.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що на саміті будуть присутні лідери низки європейських країн. «Я зустрічатимуся з лідерами інших країн, і ми координуватимемо нашу діяльність, і радитимемося, як краще сьогодні будувати відносини наших країн, щоб вплив фінансової кризи було мінімізовано», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.