Уряд готується до масового напливу мігрантів: Кабмін створив спецштаб

До реагування планується залучати силові структури, керівництво восьми областей, міжнародні організації, а також приватний бізнес.

Хоча в Україні триває повномасштабна війна, Кабінет Міністрів готується до масштабного напливу іноземних громадян, повідомляє Судово-юридична газета.

Видання посилається на урядову постанову № 1395 від 9 листопада, якою передбачене створення спеціального Координаційного штабу під керівництвом МВС.

Вказується, що це необхідно в разі, якщо кількість іноземців та осіб без громадянства, які прибуватимуть до України, перевищить можливості міграційної системи.

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Примітно, що до реагування планується залучати силові структури, керівництво восьми областей, міжнародні організації, а також приватний бізнес.

Видання розповіло, що український уряд передбачив координацію тимчасового розміщення прибулих, надання їм допомоги та залучення необхідних ресурсів.

"Тобто, уряд прагне замість хаотичного вирішення проблем на місцях, отримати завчасно відпрацьований механізм, здатний миттєво мобілізувати ресурси та залучити допомогу Європейського Союзу", - йдеться в статті.

Задача Координаційного штабу

Основним завданням Координаційного штабу буде забезпечення координацію державних структур на випадок масштабного прибуття іноземців, коли звичайних адміністративних механізмів може виявитися недостатньо.

Хто буде ним керувати

Видання проінформувало, що очільником штабу буде міністр внутрішніх справ України. Його заступниками визначено голову Державної міграційної служби та першого заступника або заступника міністра внутрішніх справ.

Окрім цього, до посадового складу штабу увійшли представники Мінзакордонних справ, МОЗ, Мінекономіки, Мінсоцполітики, МОН, міністерств, відповідальних за інфраструктуру, громади та внутрішньо переміщених осіб, ДПСУ, Нацполіції, ДСНС, а Нацгвардії, СБУ та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини – за згодою.

Серед основних завдань штабу – координація реєстрації та ідентифікації прибулих, забезпечення публічного порядку в місцях їх скупчення, а також захист найбільш вразливих категорій людей.

Перелік областей, яку включені до штабу

Видання зазначило, що одним з найцікавіших положень постанови є визначення конкретних регіонів, керівництво яких залучили до роботи штабу.

До його складу увійшли голови або їхні перші заступники з восьми обласних державних (військових) адміністрацій: Вінницької, Волинської, Закарпатської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Херсонської та Чернівецької.

Згідно з Положенням, штаб сприятиме координації залучення центральних та місцевих органів влади до розгортання місць тимчасового розміщення іноземців та осіб без громадянства.

Роль приватиних підприємств

В статті додається, що в 5 пункті вказано, що штаб може звертатися до підприємств, установ та організацій із запитами про надання інформації, документів і матеріалів, необхідних для виконання його завдань.

Водночас, видання наголосило, що у штаба не буде повноважень самостійно вилучати транспортні засоби, продовольство, ліки чи приміщення приватних підприємств.

Координаційний штаб буде надавати Кабінету Міністрів пропозиції щодо залучення міжнародної допомоги, включаючи механізми цивільного захисту Європейського Союзу та ресурси міжнародних гуманітарних організацій.

Видання зазначило, що поява такого документа під час повномасштабної війни може викликати здивування, оскільки з країни масово виїжджає населення, відбувається руйнування інфраструктури, а на державні й місцеві бюджети покладається значне навантаження.

Припускається, що уряд готується реагувати й на зворотній процес – можливе масове прибуття людей з-за кордону.

Видання нагадало, що протягом останніх місяців Європейський Союз активно перебудовує систему міграційного реагування. Зокрема, відбувається посилення контролю зовнішніх кордонів. Також розробляються додаткові механізми протидії раптовому масовому прибуттю іноземців.

Трудові мігранти в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, Україні потрібно додатково 5 мільйонів робітників. Пензин прогнозує, що після покращення безпекової ситуації до країни можуть прибувати 400-450 тисяч мігрантів з бідних країн Південно-Східної Азії щорічно. Він впевнений, що бізнес має великий запит на робочу силу у вигляді мігрантів. Пензин прогнозує, що найбільш затребуваними в найближчі роки професіями будуть ті, які матимуть достатньо високий рівень ручної праці і достатньо низьку кваліфікацію.

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