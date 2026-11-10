На Київщині посилять режим світломаскування

За словами очільника КОВА, це прохання військових, щоб ускладнити повітряні атаки РФ під час довгих зимових ночей.

В Київській області планують посилити світломаскування на прохання військових. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

"Відбулося чергове засідання Ради оборони області. У ньому взяли участь представники силового блоку, керівники структурних підрозділів. За підсумками засідання, яке ми провели сьогодні, доручили на рівні районів та громад опрацювати з бізнесом, комунальним та житловим секторами посилення режиму світломаскування", - зазначив він.

За його словами, наявні заходи повинні допомогти дещо ускладнити дію засобів повітряного нападу ворога, особливо в період довгих зимових сутінків та ночей.

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"Рішення необхідне. На нього є запит від військових і маємо допомогти нашим оборонцям. Також, що є побічною метою, це створює основу для більш відповідального ставлення до використання електроенергії. Всі розуміють, які виклики постали перед енергосистемою в цей час", - додав чиновник.

Необхідність світломаскування

Раніше радник президента України Володимира Зеленського з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що Україна може повернутися до необхідності використання світломаскування у темний час доби, оскільки РФ розвиває використання штучного інтелекту в своїх БПЛА.

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