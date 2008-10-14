Ющенко схвалив приєднання України до EUREKA

Київ. 14 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон про ратифікацію Заяви про членство України в Міжнародній європейській інноваційній науково-технічній програмі «EUREKA».

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ратифікувала заяву 1 жовтня.

Прийняття цього закону необхідне для набрання чинності заяви про членство України у цій програмі від 9 червня 2006 року.

Зазначена програма є децентралізованою мережею, що поєднує 37 членів (європейські держави та ЄС) з метою сприяння проектам зі співробітництва в галузі наукових досліджень та інновацій. Як зазначається у пояснювальній записці, метою прийнняття закону є набуття повноправного членства України в міжнародній європейській інноваційній науково-технічній програмі «EUREKA».

Участь Україні у цій програмі сприятиме та полегшуватиме реалізацію транскордонних проектів за участю українських компаній, науково-дослідних організацій та університетів, які спеціалізуються у сфері новітніх технологій. Україна матиме можливість брати участь у цьому процесі та посилювати позиції українських технологій на європейському просторі, сприятиме ефективній інтеграції України до нього.

Повноправне членство у програмі надаватиме Україні такі права як офіційне представництво України на всіх засіданнях органів «EUREKA», набуття Україною статусу головуючого програми, зайняття представником України посади члена виконавчої групи, призначення представника України до групи високого рівня, започаткування Україною проекту разом з іншим повноправним членом, доступ до всіх документів на веб-сайтах програми з обмеженим доступом.