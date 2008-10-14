До Сейму Литви пройшли 7 партій

Київ. 14 жовтня. УНІАН. До сейму Литви пройшли сім із 17 партій, що виставили своїх кандидатів.

Завершивши сьогодні підрахунок голосів першого туру парламентських виборів, головвиборчком Литви оголосив остаточні результати голосування за партійними списками, передає Газета. ru. «Розстановка сил порівняно з тими даними, які ми мали в своєму розпорядженні в понеділок, практично не змінилася», - повідомив журналістам голова головвиборчкому Зенонас ВАЙГАУСКАС. За його словами, останні корективи стосувалися часток відсотка одержаних голосів і не позначилися на кількості місць у новому сеймі, що дісталися партіям у багатомандатному окрузі, де за партійними списками обиралися 70 депутатів.

Депутатські мандати розподілилися так: об`єднана партія консерваторів «Союз Вітчизни» - християнські демократи - 17, Партія національного воскресіння - 13, партія «Порядок і справедливість» - 11, Соціал-демократична партія - 11, Партія праці - 8, Союз лібералів - 5, Союз лібералів і центру - 5.