Лідери ЄС домовилися про подолання фінансової кризи

Брюссель. 16 жовтня. УНІАН. Лідери ЄС практично домовилися про принципи подолання фінансової кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це пізно ввечері 15 жовтня на прес-конференції по завершенню першого дня засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) заявили Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ та Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.

“Що стосується фінансової кризи, Європа вся повністю підтримала рішення, схвалені лідерами країн зони євро в минулу неділю”, - заявив Н.САРКОЗІ.

За його словами, лідери ЄС підтримали нові пропозиції щодо вимог до капіталу банків, висловились за посилення нагляду за діяльністю банківських установ, особливо транснаціональних, а також схвалили створення антикризового відділу, якій слугуватиму для обміну інформацією, координації дій, надання порад у випадку необхідності.

“Ми одностайні щодо термінових заходів, а також одностайні щодо необхідних змін на ринку. Нам потрібно перебудувати капіталізм. Це означає, що ми не залишимо цю кризу без того, щоб не винести уроків з неї”, - наголосив Президент Франції.

Президент Єврокомісії також додав, що одна відповідь Європи на фінансову кризу буде недостатньою.

“Ми згодні іти далі з глобальними пропозиціями”, - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня в Брюсселі розпочалося дводенне засідання Європейської Ради, основними темами якого є майбутнє Лісабонської угоди, фінансова криза, боротьба з кліматичними змінами та відносини з Росією в світлі російсько-грузинської війни.

12 жовтня лідери країн єврозони на своєму міні-самміті в Парижі погодилися гарантувати підтримку банкам, що потребують такої підтримки до кінця 2009 року. На ці цілі країни єврозони готові витратити до 2 трлн. євро.