Чехія схвалить Лісабонську угоду до кінця року

Брюссель. 20 жовтня. УНІАН. Прем’єр Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК очікує, що його країна ратифікує Лісабонську угоду до кінця року.

Як повідомляє AFP, про це він заявив сьогодні у Празі після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ.

“Процес ратифікації не уповільнюється штучно. Він має бути завершений до кінця 2008 року”, - заявив чеський прем’єр.

“Я розглядаю Лісабонську угоду як свого роду ціну, яку ми маємо сплатити за приналежність до певного цивілізаційного кола. Зважаючи на це, я підтримую ратифікацію”, - додав М.ТОПОЛАНЕК.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2007 року лідери 27 країн-членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської. Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося прийняти через провал її ратифікації на референдумах у Франції та Нідерландах у 2005 році.

Нова угода спрямована на реформування інституцій ЄС для більш ефективного прийняття рішень. Країни-члени ЄС планували ратифікувати нову угоду ЄС до 1 січня 2009 року.

12 червня 2008 року в Ірландії, єдиній з 27 країн-членів ЄС, де відбувся референдум щодо ратифікації Лісабонської угоди, угода не була підтримана.

10 вересня 2008 року МЗС Ірландії оприлюднило результати опитування, відповідно до яких, більшість ірландців голосували проти Лісабонської угоди через недостатність інформації про неї.

В Чехії Лісабонська угода зараз перебуває на розгляді в Конституційному суді щодо її відповідності законодавству країни.