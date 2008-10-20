Фінляндія надасть банкам 54 млрд. євро допомоги
З них 50 млрд. - в кредит
Брюссель. 20 жовтня. УНІАН. Фінляндія представила план допомоги фінансовому сектору на 54 млрд. євро.
Як повідомляє сьогодні AFP, цей план має допомогти фінансовому сектору країни винести вплив світової фінансової кризи і забезпечити безпеку банків.
При цьому, 50 млрд. євро можуть бути надані у вигляді кредитів банкам, ще 4 млрд. – у вигляді прямих інвестицій в банківську сферу.
Планується, що ці гроші будуть доступні для банків до кінця 2009 року, однак у квітні наступного року уряд Фінляндії може внести коригування у свій план, на основі перегляду ситуації на фінансових ринках.
Як повідомляв УНІАН, Європейська Рада (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) на своєму засіданні 15-16 жовтня схвалила ряд заходів щодо подолання фінансової кризи. Серед таких заходів – можливість надання державної допомоги фінансовим інституціям, що страждають від наслідків кризи.