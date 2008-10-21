ЄС має знайти нові підходи до відносин з РФ

18:23, 21 жовтня 2008
Новини ЄС
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Ферреро-Вальднер заявила у Європарламенті

Брюссель. 21 жовтня. УНІАН. Омісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР наголошує на необхідності визначити нові підходи до переговорів з Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, виступаючи на сесії Європарламенту у Страсбурзі під час обговорення відносин між ЄС та Росією.

«Я сподіваюсь, що ми зможемо знайти правильне розуміння з питання переговорів з Російською Федерацією про нову угоду», - сказала вона.

Комісар зазначила, що зараз ЄС повністю переглядає свої підходи до відносин з Росією. При цьому, за словами комісара, нові підходи мають бути визначені на засіданні ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відноссин ЄС 10 листопада.

 

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