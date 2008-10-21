Комісар ЄС: ”Ми не повинні забувати про права людини в Росії”

Брюссель. 21 жовтня. УНІАН. Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР заявляє про взаємозалежність ЄС та Росії в економічних питаннях.

Я передає власний кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, виступаючи на сесії Європарламенту в Страсбурзі під час обговорення стану відносин між ЄС та Росією.

“Від того часу, як ми стали взаємозалежними, є багато важливих питань з економічної точки зору, з точки зору енергетики, але є також і спільний інтерес щодо глобального погляду: тероризм, кліматичні зміни, енергетична безпека, що можна зробити в Ірані, на Близькому Сході та багато інших питань”, - заявила комісар ЄС.

В зв’язку з цим вона зазначила, що Єврокомісія підтримує приєднання Росії до Світової організації торгівлі.

“Це в наших інтересах, щоб Росія приєдналася до організації, в якій торгівля базується на правилах”, - сказала Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Разом з тим, комісар додала, що в питаннях прав людини ЄС має залишатися твердим, і вимагати розслідування таких випадків, як вбивство журналістки Анни Політковської, смерть після затримання журналіста Магомеда Євлоєва, говорити про неприпустимість обмеження діяльності неурядових громадських організацій, захист прав людини на Північному Кавказі в цілому, та в Інгушетії, зокрема.

“Ми маємо ставитися до Росії такої, яка вона є, а не до такої, якою ми би хотіли її бачити. Це означає і проведення діалогу про права людини, якій ведеться і зараз”, - зазначила комісар ЄС.