ЄП ратифікував угоду про Асоціацію та Стабілізацію з Боснією

Брюссель. 23 жовтня. УНІАН. Європарламент ратифікував угоду про Асоціацію та Стабілізацію з Боснією та Герцеговиною.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схвалених сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі резолюції та доповіді Доріс ПАК (група народних партій, Німеччина).

За резолюцію проголосували 567 депутатів, проти – 21, утрималися – 5.

В резолюції депутати, зокрема, зазначили, що влада Боснії та Герцеговини повинна здійснити прогрес в державному реформуванні, поверненню біженців, недискримінаційному доступу до освіти та майбутньої конституційної структури.

Депутати підтвердили, що перспектива членства в ЄС надається всій Боснії та Герцеговині, а не окремим її частинам.

Європарламент закликав Єврокомісію гарантувати фінансування ЄС на програму ООН з роззброєння та утилізації надлишкової зброї, військового обладнання та амуніції в Боснії та Герцеговині.

Депутати також висловилися за посилення ролі спеціального представника ЄС при закриття Бюро Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики.

Як повідомляв УНІАН, ЄС та Боснія та Герцеговина підписали угоду про Асоціацію та Стабілізацію 24 червня цього року.

Документ, зокрема, передбачає підтримку Боснії та Герцеговини в посиленні демократії та побудові правової держави, сприяння політичній, економічній та інституційній стабільності в країні та регіоні, підтримку інституційного розвитку Боснії та Герцеговини та адаптації її законодавства до стандартів ЄС, підтримку в переході до ринкової економіки.

Зараз ЄС має угоди про Асоціацію та Стабілізацію з усіма країнами Балкан. Угода про Асоціацію та Стабілізацію передбачає надання країні-учасниці європейської перспективи.