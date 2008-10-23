В 2-му кварталі дефіцит платіжного балансу ЄС зріс до 30,9 млрд. євро

Брюссель. 23 жовтня. УНІАН. За уточненими даними в 2-му кварталі 2008 року дефіцит платіжного балансу в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) становив 30,9 млрд. євро.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У 2-му кварталі 2007 дефіцит платіжного балансу становив 10,2 млрд. євро.

За даними Євростату, у другому кварталі 2008 року значно зріс дефіцит у торгівлі товарами – до 49 млрд. євро проти 28,3 млрд. євро у 2-му кварталі 2007 року. Водночас, профіцит у торгівлі послугами у другому кварталі 2008 року в 20,5 млрд. євро знизився порівняно з відповідним періодом минулого року з 24,5 млрд. євро.

У другому кварталі ЄС мав найбільший профіцит платіжного балансу в торгівлі з США (17,8 млрд. євро), Швейцарією (6,8 млрд. євро), Канадою (3,5 млрд. євро) та Гонконгом (1,6 млрд. євро). Найбільший дефіцит ЄС мав в торгівлі з Китаєм (-29,2 млрд. євро), Росією (-14,2 млрд. євро) та Японією (-6,1 млрд. євро).

У першому кварталі 2008 року дефіцит платіжного балансу ЄС-27 становив 20,1 млрд. євро.