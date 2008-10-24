Члени НАТО ретельно проаналізують готовність України та Грузії до ПДЧ

Москва. 24 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ Люксембурга Жан АССЕЛЬБОРН прогнозує здійснення ретельного аналізу готовності України та Грузії до Плану дій щодо членства в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Аналіз готовності України та Грузії щодо приєднання до ПДЧ відбуватиметься дуже ретельно», - сказав Ж.АССЕЛЬБОРН, додавши, що ця робота буде не менш ретельною, ніж під час підготовки до розгляду цього питання на Бухарестському саміті НАТО.

За його словами, для цього відбудеться низка зустрічей на високому рівні.