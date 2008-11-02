Комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС розпочинає 6-денний візит до Туреччини та країн Центральної Азії, які планують взяти участь у проекті “Набукко”
19:40, 02 листопада 2008Новини ЄС
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В ході подорожі комісар планує зустрітися з керівництвом країн, які планують долучитися до будівництва, або постачання газу до Європи газопроводом “Набукко”, якій має поєднати країни Центральної Азії через Грузію та Туреччину з країнами-членами ЄС.
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