Польща хоче відкрити в України 3 нових генкосульства
12:38, 10 листопада 2008Новини ЄС
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В Івано-Франківську, Вінниці та Севастополі
Київ. 10 листопада. УНІАН. Польща має намір відкрити в Україні три нові Генеральні консульства.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Надзвичайний і Повноважений Посол Республіки Польща в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції у Києві.
«Ми звернулися з пропозицією відкриття трьох нових консульств в Івано-Франківську, Вінниці і Севастополі. Зараз чекаємо відповіді з українського боку», - сказав він.
Довідка УНІАН. На сьогодні Генконсульства Польщі діють у Львові, Луцьку, Харкові та Одесі.
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