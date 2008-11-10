Польща хоче відкрити в України 3 нових генкосульства

Київ. 10 листопада. УНІАН. Польща має намір відкрити в Україні три нові Генеральні консульства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Надзвичайний і Повноважений Посол Республіки Польща в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Ми звернулися з пропозицією відкриття трьох нових консульств в Івано-Франківську, Вінниці і Севастополі. Зараз чекаємо відповіді з українського боку», - сказав він.

Довідка УНІАН. На сьогодні Генконсульства Польщі діють у Львові, Луцьку, Харкові та Одесі.