МЗС підтримує відкриття консульства Польщі у Вінниці

Вінниця. 12 листопада. УНІАН. Міністерство закордонних справ України підтримує відкриття польського консульства у Вінниці.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила помічник голови Вінницької обласної державної адміністрації Ірина КОШЕЛЬНИК, посилаючись на відповідний лист міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА на адресу голови Вінницької ОДА Олександра ДОМБРОВСЬКОГО.

”Станом на сьогодні порушене польською стороною питання проходить внутрішньодержавну процедуру погодження. Зі свого боку, міністерство вживає заходів для його позитивного вирішення у якнайкоротший термін” - повідомив В.ОГРИЗКО у листі.

Головний дипломат країни вважає, що ”започаткування діяльності консульства Республіки Польща у Вінниці сприятиме розширенню торговельно-економічних, культурних та гуманітарних зв’язків між державами на регіональному рівні”.

Як повідомляв УНІАН, керівництво Вінницької області за підтримки польської сторони планує відкрити пункт Польського Консульства та створити Центр вивчення європейських мов у Вінниці.

На сьогодні реалізується більш як 40 партнерських угод про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво територіальних громад області та Республіки Польщі.

Економічне партнерство реалізувало себе на прикладі однієї з найбільших деревообробних компаній в світі «Барлінек».