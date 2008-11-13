Медведєв каже, що ціни на нафту і газ зростатимуть

Москва. 13 листопада. УНІАН. Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ упевнений, що ціни на нафту й інші енергоресурси зростатимуть.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав в інтерв`ю французькій газеті «Фігаро» від 13 листопада.

“У довгостроковій перспективі – я впевнений, що нинішня структура цін на нафту і, як наслідок, на інші енергоносії піддасться корекції, і ми будемо свідками її збільшення, це здійснено очевидно для мене», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Водночас він зазначив, що складно прогнозувати ціни на нафту найближчим часом.

“Щодо поточної ситуації, то вона передбачувана, але не до кінця, тому що, наскільки я знаю, немає жодної людини, яка б зуміла з високим ступенем вірогідності передбачити динаміку цін на нафту. Це той чинник, який перетворює економіку з науки на мистецтво», - зазначив Президент РФ.

Він також додав, що падіння цін на нафту не позначиться на бюджеті Росії.

“Ми, звичайно, не можемо радіти ситуації, коли ціни на нафту, скажімо, йдуть нижче за розумні межі, які сьогодні всіма країнами-експортерами нафти розуміються десь приблизно в одній ціновій категорії», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

“Але наша економіка, наш бюджет у цілому достатньо непогано захищені від такого роду падіння цін на нафту. У нас є так званий Резервний фонд, який раніше називався Стабілізаційним фондом, він дозволяє згладжувати ці проблеми і не допускає зменшення бюджетних витрат на розвиток соціальної сфери, на розвиток економіки в цілому», - підкреслив російський Президент.

Він зазначив, що будь-яке радикальне зменшення цін на енергоносії або спекулятивні сплески створює «нестабільність».