Україна та Румунія підпишуть угоду про малий прикордонний рух

Київ. 14 листопада. УНІАН. Україна і Румунія домовилися про підписання до кінця поточного року угоди про місцевий прикордонний рух.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України про це сторони домовилися у ході українсько-румунських політичних консультацій, які відбулися сьогодні в Бухаресті.

На них також обговорювалося питання проведення у лютому 2009 року візиту президента Румунії Траяна БЕСЕСКУ до України та організації в його рамках другого засідання Українсько-Румунської спільної Президентської Комісії.

Сторони також домовилися про проведення чергових засідань робочих органів Президентської Комісії до кінця поточного року.

У ході консультацій було також розглянуто питання про хід виконання Плану консультацій між міністерствами обох країн на 2008-2009 роки, стан та перспективи подальшого розвитку двосторонніх відносин у політичній, економічній, гуманітарній, консульській сферах.

Значну увагу було приділено питанням розвитку гуманітарного співробітництва. Було підкреслено важливість належного забезпечення культурно-гуманітарних потреб осіб, які належать до української меншини в Румунії та румунської в Україні.

Глава української делегації Костянтин ЄЛІСЄЄВ ознайомив румунську сторону із заходами, які проходять в Україні і світі в рамках вшанування 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні, підготовкою до Міжнародного Форуму у Києві 22 листопада.

З румунського боку було висловлено солідарність з українським народом та підтримку дій України у справі міжнародного визнання Голодомору.

Сторони погодилися з необхідністю подальшого розвитку договірно-правової бази двосторонніх відносин та поглиблення співробітництва в консульській сфері. Румунська сторона висловила свою підтримку європейського та євроатлантичного курсу України.