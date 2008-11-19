НАТО в цілому позитивно оцінює виконання Україною плану заходів

Київ. 19 листопада. УНІАН. Представники НАТО позитивно оцінюють стан виконання Україною заходів у рамках Цільового плану-2008. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

За інформацією прес-служби, 18 листопада у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося засідання Політичного та Політико-військового керівного комітетів (ПК/ПВКК) НАТО з Україною, присвячене обговоренню стану виконання Цільового плану-2008 (ЦП-2008) у рамках Плану дій Україна-НАТО.

До складу делегації України, яку очолив Директор Департаменту НАТО МЗС України Михайло ОСНАЧ, увійшли представники керівної ланки міністерств оборони, юстиції, Служби безпеки, Секретаріату Кабінету Міністрів України, також апарату Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України.

Члени української делегації поінформували про результати роботи міністерств і відомств України з реалізації цілей Плану дій Україна НАТО, зокрема у внутрішньополітичній сфері, у контексті реформування сектору безпеки та проведення воєнної реформи в Україні, інформування населення з питань євроатлантичної інтеграції, співробітництва України з НАТО у економічній та правовій сферах тощо.

Представники Альянсу в цілому позитивно оцінили стан виконання Україною заходів у рамках Цільового плану-2008, повідомляє прес-служба МЗС України.