2009 рік в ЄС остаточно визначено роком творчості та інновацій

Брюссель. 20 листопада. УНІАН. Рада міністрів з питань освіти, молоді та культури ЄС погодилася визнати 2009 рік роком творчості та інновацій.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради.

Міністри погодилися зі схваленою раніше позицією Європарламенту, таким чином рішення вважається схваленим остаточно.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісію оголосити 2009 рік роком творчості та інновацій.

Європарламент вирішив, що протягом 2009 року приділятиметься увага програмі навчання протягом життя, а також всім іншим програмам, спрямованим на посилення творчості та інновацій в ЄС.

Як повідомляв УНІАН, ЄС щорічно обирає нові цілі, яких планує досягнути протягом року. Так, 2007 рік був роком рівних можливостей, 2008-й – роком між культурного діалогу.