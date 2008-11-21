Україна та ЄС створять спільні органи для досягнення цілей угоди про асоціацію

Київ. 21 листопада. УНІАН. Україна та ЄС домовились створити спільні структури для досягнення цілей Угоди про асоціацію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС України.

Сьогодні в Києві відбулося пленарне засідання Десятого раунду переговорів між Україною та ЄС щодо укладення Угоди про асоціацію.

Для досягнення цілей Угоди про асоціацію між Україною та ЄС делегації домовилися створити спільні структури – Раду з питань асоціації, Комітет з питань асоціації, Парламентський комітет асоціації, а також проводити щорічні саміти. Крім того, домовлено створити форум для співпраці між громадянським суспільством України та ЄС.

Під час переговорів сторони погодили більшість положень угоди, що стосуються преамбули, а також розділу, присвяченого інституційним рамкам відносин.

Сторони погодилися з необхідністю інтенсифікувати переговорний процес щодо Зони вільної торгівлі (ЗВТ) та секторальних питань у рамках відповідних робочих груп. Було домовлено провести наступний раунд переговорів щодо ЗВТ наприкінці січня 2009 року в Брюсселі.

Делегацію України очолив заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ, делегацію ЄС – заступник генерального директора Європейської Комісії з питань зовнішніх відносин Х`юг МІНГАРЕЛЛІ.