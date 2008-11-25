Україна домовиться з НАТО про транзит персоналу Альянсу
15:54, 25 листопада 2008Новини ЄС
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Угоду підпише Єхануров
Київ. 25 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО уповноважив міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА на підписання Угоди між Україною та Організацією Північноатлантичного договору про транзитне переміщення сил та персоналу НАТО територією України.
Про це йдеться в Розпорядженні Президента, розміщеному на його офіційному сайті.
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