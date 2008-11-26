ПАРЄ розгляне відносини Росії і Грузії

Київ. 26 листопада. УНІАН. Наслідки серпневого грузино-південноосетинського конфлікту і відносини Росії і Грузії стануть центральними темами засідань двох провідних органів Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), які відбудуться в четвер в Мадриді, - Бюро і постійної комісії, повідомило РІА Новости телефоном джерело в апараті Асамблеї.

”Засідання Бюро ПАРЄ відбудеться 27 листопада в Мадриді, очікується, що на ньому буде затверджено порядок денний зимової сесії Асамблеї, яка відбудеться наприкінці січня”, - сказало джерело.

За словами співрозмовника агентства, ”планується, що на Бюро глава Асамблеї Луїс Марія де ПУЧ розгляне виконання прийнятої в жовтні Асамблею резолюції за ”наслідками війни між Росією і Грузією”.

Вперше ситуація навколо Південної Осетії обговорювалась Асамблеєю під час осінньої сесії в жовтні.

Москва 26 серпня визнала незалежність Південної Осетії і Абхазії. Цьому передувало введення грузинських військ до Південної Осетії 8 серпня і подальша російська операція з примусу Грузії до миру і захисту російських громадян.

Обговоренню було присвячено три робочих дні Асамблеї. За підсумками дискусії була прийнята резолюція, в якій ПАРЄ попросила Росію анулювати визнання незалежності Південної Осетії і Абхазії. Крім того, Асамблея вказала, що серпневі події ”мали несподіваний характер”.

Разом з тим Асамблея відзначила, що російська сторона несе відповідальність за те, що відбувалося в Південній Осетії.

Під час дискусії парламентарії не підтримали ініціативу радикально налаштованих депутатів позбавити російську делегацію права голосу. Разом з тим було вказано, що Асамблея повернеться до взаємовідносин Росії і Грузії на наступній сесії, яка відбудеться наприкінці січня 2009 року.

”Під час майбутнього засідання депутати обміняються думками про наслідки серпневих подій”, - відзначило джерело.

Інший співрозмовник РІА Новости в ПАРЄ розповів, що й на засіданні постійної комісії Асамблеї, яка пройде в іспанській столиці 28 листопада, російський-грузинські відносини і події в Південній Осетії також стануть центральними темами.

”Парламентарії повернуться до розгляду виконання сторонами положень прийнятого восени документу”, - додав він.

Проте він не зміг відповісти на запитання, чи обговорюватимуться якісь санкції на адресу Росії і Грузії в разі можливого невиконання резолюції Асамблеї.