ЄС посилить боротьбу з кібер-злочинністю

17:51, 27 листопада 2008
Новини ЄС
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За 5 років кількість дитячої порнографії в Інтернеті зросла в 4 рази

Брюссель. 27 листопада. УНІАН. Рада міністрів з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики ЄС схвалила стратегію посилення боротьби з кібер-злочинністю.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Ради.

Стратегія пропонує низку операційних заходів, таких як кібер-патруль, створення спільних груп з розслідування злочинів, проведення віддалених розслідувань тощо.

Стратегія також містить конкретні пропозиції щодо більш тісної співпраці та інформаційного обміну між правоохоронними органами та приватним сектором.

На сьогодні кібер-злочинність є зростаючою загрозою для європейського суспільства. Країни-члени ЄС щоденно страждають від тисяч атак проти їхніх інформаційних систем, а розповсюдження вірусів, що викрадають інформацію, спаму, крадіжок персональних даних та дитячої порнографії стає дедалі більшим.

За даними Єврокомісії, за останні 5 років лише кількість фотографій із зображеннями сексуального насильства над дітьми зросло в чотири рази.

Стратегія також закликає до створення в короткотерміновій перспективі спеціальної системи попередження про злочини, скоєні в мережі Інтернет, такі як розміщення незаконного контенту. Систему планується створити зусиллями Європолу, якій для реалізації цього завдання отримає 300 тис. євро від Єврокомісії.

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