Вища палата парламенту Чехії - за радар від США
Нижня палата голосуватиме в січні, і може висловитися проти американської ПРО
Брюссель. 27 листопада. УНІАН. Вища палата парламенту Чехії підтримала розміщення елементів американської ПРО.
Як повідомляє агентство Reuters, відповідне рішення було ухвалено сьогодні.
Водночас, за даними агентства, голосування в нижній палаті, яке ще має відбутися, може бути негативним, оскільки там немає про урядової більшості, а опозиція виступає проти цього плану.
Разом з тим, голосування у нижній палаті парламенту відбудеться не раніше, ніж нова адміністрація на чолі з Бараком ОБАМОЮ отримає повноваження у січні 2009 року.
Міністр закордонних справ Чехії Карел ШВАРЦЕНБЕРГ заявив Reuters, що якби він не вірив в шанси ухвалення цього проекту нижньою палатою парламенту, то “не боровся б за нього так сильно”.
Як повідомляв УНІАН, план розміщення елементів ПРО США в Європі передбачає створення радару в Чехії та встановлення 10 ракет в Польщі для відбиття можливих повітряних ударів з боку таких країн, як Іран.
Проти розміщення ПРО в Європі виступає Росія, яка вважає, що ця система направлена проти неї.