Вища палата парламенту Чехії - за радар від США

Брюссель. 27 листопада. УНІАН. Вища палата парламенту Чехії підтримала розміщення елементів американської ПРО.

Як повідомляє агентство Reuters, відповідне рішення було ухвалено сьогодні.

Водночас, за даними агентства, голосування в нижній палаті, яке ще має відбутися, може бути негативним, оскільки там немає про урядової більшості, а опозиція виступає проти цього плану.

Разом з тим, голосування у нижній палаті парламенту відбудеться не раніше, ніж нова адміністрація на чолі з Бараком ОБАМОЮ отримає повноваження у січні 2009 року.

Міністр закордонних справ Чехії Карел ШВАРЦЕНБЕРГ заявив Reuters, що якби він не вірив в шанси ухвалення цього проекту нижньою палатою парламенту, то “не боровся б за нього так сильно”.

Як повідомляв УНІАН, план розміщення елементів ПРО США в Європі передбачає створення радару в Чехії та встановлення 10 ракет в Польщі для відбиття можливих повітряних ударів з боку таких країн, як Іран.

Проти розміщення ПРО в Європі виступає Росія, яка вважає, що ця система направлена проти неї.