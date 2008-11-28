Міністри ЄС не підтримують депутатів ЄП в посиленні морської безпеки

Брюссель. 28 листопада. УНІАН. Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС не погодилася з пропозиціями Європарламенту про посилення морської безпеки.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено на засіданні Ради 27 листопада.

Рада міністрів, зокрема, не погодилася з пропозиціями запровадження відповідальності країн-членів за судна, що ходять під їхнім прапором, та гармонізацію цивільної відповідальності власників суден за збитки, нанесені третім особам.

Робота над узгодженням позицій триватиме в рамках погоджувальної ради між Європарламентом та Радою ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня Європарламент схвалив 5 доповідей з так званого “третього морського пакету”, в яких наполягав на свої пропозиціях.

Європарламент, зокрема, підтримав створення спеціального незалежного органу для надання притулку кораблям, що зазнають лиха у відкритому морі. До складу цього органу мають входити експерти для прийняття у необхідних випадках рішень щодо того, яким чином краще уникнути катастроф.

Члени Європарламенту також висловилися за те, що розслідування катастроф в судноплавстві має проводити незалежний орган, при цьому, для початку такого розслідування має бути встановлений дедлайн. Депутати висловилися за розслідування не лише “дуже серйозних” нещасних випадків, як це пропонує Рада ЄС, але й “серйозних” випадків.

Крім того, депутати підтримали здійснення портового контролю на безпеку всіх судів, в тому числі, зареєстрованих в офшорних зонах, проти чого виступає Рада ЄС, а також, встановлення постійної заборони на використання європейських портів для суден, що не відповідають стандартам.

Європарламент підтримав і пункт про те, що вартість відшкодування жертвам катастроф та людям, що отримали постійну інвалідність, має становити 21 тис. євро.