В ЄС набули чинності нові правила ввезення алкоголю та сигарет

Брюссель. 1 грудня. УНІАН. Від сьогодні в ЄС набули чинності нові правила безмитного ввезення сигарет і алкоголю приватними особами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на брифінгу в Брюсселі представник Єврокомісії Марія Ассімакопулу (Maria Assimakopoulou).

Відповідно до нових правил, збільшена загальна вартість, на яку приватні особи можуть провести товарів для персонального використання або для подарунків зі 175 євро до 430 євро для приватних осіб, що прибувають в ЄС авіатранспортом або морським транспортом, і до 300 євро для приватних осіб, що прибувають в ЄС наземним транспортом або внутрішнім водним транспортом.

Нові правила також передбачають зняття обмежень на провезення парфумів, туалетної води, кави та чаю (в межах встановленої максимальної суми для товарів), збільшення права на безмитне ввезення вина з 2 до 4 літрів, введення обмежень на ввезення пива в обсязі 16 літрів. Крім того, нові правила передбачають можливість для країн-членів ЄС скорочувати максимально допустиму кількість дозволених до ввезення сигарет з 200 до 40.

За словами представника Єврокомісії, на сьогодні повідомили про намір зберегти право на ввезення 200 сигарет Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія, Нідерланди, Португалія, Словаччина, Іспанія, Великобританія, Греція і Угорщина - тільки для іноземних приватних осіб.

«Цей список не повний, це тільки та інформація, яка є у мене на цей момент часу», - заявила М. АССІМАКОПУЛУ.