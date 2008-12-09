Європа все більше усвідомлює ризики заморожених конфліктів

Брюссель. 9 грудня. УНІАН. Міністр закордонних справ Азербайджану Ельмар МАММАДЬЯРОВ констатує усвідомлення Європою ризику «заморожених» конфліктів.

Про це він заявив сьогодні власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі по завершенню засідання Ради співробітництва ЄС-Азербайджан.

«Після відомих подій в Грузії в столицях Європи, і в Брюсселі зокрема, чіткіше усвідомили те, про що ми впродовж багатьох років говоримо, що не існує заморожених конфліктів, тому що ці конфлікти завжди можуть перейти в гарячу фазу, і це розуміння однозначно зросло», - сказав міністр.

«І все більше розуміння, що потрібно якось зрушити процес з місця, аби створити передбачуваність в розвитку подій», - додав він.

Е.МАММАДЬЯРОВ зазначив, що позиція Азербайджану, яка полягає в необхідності виведення вірменських військ з території Нагірного Карабаху знаходить дедалі більше розуміння і підтримки в Європі.

За словами міністра, виведення вірменських військ дасть змогу відкрити комунікації, створить можливість повернутися тимчасово переміщеним особам, сприятиме економічному розвитку, і в цілому - передбачуваності розвитку подій.

«І я думаю, це досить серйозний аргумент, який важко буде перекрити бкудь-якими іншими аргументами», - підкреслив азербайджанський міністр.