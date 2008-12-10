Газові суперечки РФ та України не йдуть на користь їх репутації

Брюссель. 9 грудня. УНІАН. Єврокомісія зазначає, що газові суперечки між Росією та Україною не сприяють репутації обох країн.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні представник Єврокомісії Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЕСПУНІ.

“Це вже втретє схожа проблема спостерігається, і кожного разу взимку, коли споживання газу найбільш високе. І це звичайно не сприяє репутації Росії, як країни-постачальника, так і України, як країни-транзитера”, - сказав представник Єврокомісії.

Він зазначив, що 9 грудня відбулися зустрічі представників Генерального директорату “Транспорт та Енергетика” Єврокомісії з представниками РАТ “Газпром” та України, в ході яких Єврокомісія закликала обидві сторони знайти остаточні рішення проблеми якомога швидше.

Єврокомісія також висловила сподівання, що газові суперечки між Україною та Росією не вплинуть на постачання газу до Європи.

Ф.ТАРРАДЕЛЛАС ЕСПУНІ також повідомив, що 9 січня відбудеться традиційне засідання газової координаційної групи ЄС для оцінки ситуації з постачанням газу в 2008 році.