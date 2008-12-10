Прем`єр-міністром Румунії призначено Теодора Столояна

Брюссель. 10 грудня. УНІАН. Прем’єр-міністром Румунії призначено депутата Європарламенту (група народних партій) Теодора СТОЛОЯНА.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі групи народних партій Європарламенту.

Згідно з повідомленням, Пре5зидент Румунії Трайан БАСЕСКУ призначив Т.СТОЛОЯНА прем’єром уряду, що формується за підсумками парламентських виборів, які пройшли в Румунії 30 листопада.

Голова групи народних партій Європарламенту висловив свої привітання колезі.

“Ми дуже пишаємося тим, що один з наших членів використає досвід, отриманий в Брюсселі, для успішного управління урядом в своїй країні”, - заявив Ж.ДОЛЬ.

Т.СТОЛОЯН, 65 років, перший віце-президент Ліберально-демократичної партій Румунії. Працює депутатом Європарламенту з 2007 року. Доктор економічних наук.