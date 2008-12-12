Прем`єр Нідерландів каже про гарну атмосферу дискусії на самміті ЄС

Брюссель. 12 грудня. УНІАН. Прем`єр-міністр Нідерландів Ян-Пітер БАЛКЕНЕНДЕ відзначає гарний характер дискусій навколо пакету законодавства щодо протидії кліматичним змінам.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив пізно ввечері 11 грудня на брифінгу по завершенню першого дня засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

«У нас гарна дискусія», - сказав він.

Прем`єр Нідерландів зазначив, що сторони обговорили полтичний підхід в цілому, не торкаючись окремих деталей пакету законодавства.

«І атмосфера була дуже гарною. Але я не хочу спекулювати на цю тему», - зазначив Я.-П.БАЛКЕНЕНДЕ.

Як повідомляв УНІАН, в березні 2007 року Європейська Рада (самміт гоів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) на своєму засіданні встановила цілі до 2020 року: знизити викиди СО2 в атмосферу на 20%, збільшити частку відновлювальних джерел енергетики до 20% з нинішніх 8,5%, збільшити енергоефективність на 20%.