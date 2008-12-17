ЄС зменшив антидемпінгові мита на труби ”Інтерпайпу” до 10,7%

Брюссель. 17 грудня. УНІАН. Рада міністрів з питань зайнятості, соціальної політики, охорони здоров’я та захисту прав споживачів ЄС формально затвердила рішення про зменшення антидемпінгових мит на сварні труби, залізні труби та труби з нелегованої сталі “Інтерпайпу” до 10,7%.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено на засіданні Ради міністрів 16 жовтня.

Згідно з рішенням, антидемпінгові мита на такі ж труби від інших українських виробників збережуться на рівні 44,1%

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія запропонувала зменшити антидемпінгові мита на труби “Інтерпайпу” наприкінці листопада.

Зменшене антидемпінгове мито розповсюджуватиметься на труби, вироблені Нижньодніпровським трубопрокатним заводом та Ново московським трубним заводом.

У пояснювальній записці до пропозицій Єврокомісії зазначалося, що група “Інтерпайп” звернулася до Єврокомісії 15 жовтня 2007 року з проханням частково переглянути встановлені у 2002 році антидемпінгові мита на сварні труби з України. В ході розслідування, Єврокомісія дійшла висновку, що рівень демпінгу групою “Інтерпайп” становить 10,7%.

Водночас, у записці зазначається, що “Інтерпайп” – єдиний з 7-ми українських виробників труб, якій співпрацював з Комісією. Тому для всіх інших рівень антидемпінгового мита має залишатися на рівні, встановленому в 2002 році.

Під час періоду розслідування – з 1 січня по 31 грудня 2007 року - імпорт українських труб до ЄС становив 2,753 тис. тонн, або лише 0,2% обсягу ринкової потреби.