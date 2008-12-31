Путін поскаржився Президенту ЄК на Україну
21:28, 31 грудня 2008Новини ЄС
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Баррозу сподівається, що РФ та Україна швидко домовляться про газ
Брюссель. 31 грудня. УНІАН. Прем’єр-міністр Росії Володимир ПУТІН провів телефонну розмову з Президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ щодо постачання газу в Україну.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.
Згідно з повідомленням, В.ПУТІН ознайомив Ж.БАРРОЗУ з проблемами постачання газу до України, а також з можливими наслідками циїх проблем для Європи.
У свою чергу Президент Єврокомісії подякував російського прем’єра за надану інформацію і висловив сподівання, що Росія та Україна зможуть знайти рішення, яке не вплине на постачання газу європейським партнерам.
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