Путін поскаржився Президенту ЄК на Україну

Брюссель. 31 грудня. УНІАН. Прем’єр-міністр Росії Володимир ПУТІН провів телефонну розмову з Президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ щодо постачання газу в Україну.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, В.ПУТІН ознайомив Ж.БАРРОЗУ з проблемами постачання газу до України, а також з можливими наслідками циїх проблем для Європи.

У свою чергу Президент Єврокомісії подякував російського прем’єра за надану інформацію і висловив сподівання, що Росія та Україна зможуть знайти рішення, яке не вплине на постачання газу європейським партнерам.