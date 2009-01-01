Брюссель. 1 січня. УНІАН. Від сьогодні, з 1 січня 2009 року, Словаччина приєдналася до зони євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, таким чином, на сьогодні до зони євро входить 16 країн-членів ЄС з 27-ми.

Загальна кількість європейців, що проживають у країнах зони євро, починаючи з 1 січня, становитиме 328,6 млн. з 499,7 млн. осіб, що мешкають в усіх країнах-членах ЄС. Словаччина стала четвертою «новою» країною-членом ЄС, що приєдналасяч до зони євро після розширення в 2004-му році. До неї, до зони єжвро також приєдналися Словенія, Мальта та Кіпр.

Євро був створений в 1999 році, а готівковий євро був запроваджений в 11 країнах-членах ЄС з 1 січня 2002 року. Починаючи від сьогодні в Словаччині мінятимуть місцеву валюту на євро за курсом 30,1260 словацьких крон за 1 євро.

8-го січня у Братиславі відбудеться ряд урочистих заходів для відзначення приєднання до зони євро.